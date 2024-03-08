Sinema Genel Müdürlüğünden "Kadınlar Günü" paylaşımı
ANKARA - Sinema Genel Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sinema sektöründe yer alan kadınlarla ilgili video paylaştı.
Sinema Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sinema sektörünün her alanında mücadele veren kadınların yer aldığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü videosu paylaşıldı. Paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olan Birol Güven ise paylaşılan videoda, "Hem sinema hem de televizyon sektörünün bu tarihi başarısının arkasında kadın emekçilerimizin büyük katkısı var" ifadelerini kullandı.
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