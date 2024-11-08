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Sinema Salonlarına Yeni Filmler

Bugün 9 yeni film vizyona girecek, dikkat çekenler arasında 'Swan Lake' yer alıyor.

08.11.2024 12:17
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(ANKARA)- Sinemalarda bugün 3 yerli 6 yabancı olmak üzere 9 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında yönetmenliğini  Isabelle Julien'in yaptığı müzikal türdeki "Lake Swan" yer alıyor.

İşte o filmler:

Swan Lake

Doğum günü kutlamaları sırasında bir gelin seçmek zorunda olan Prens Siegfried, gerçeklerden uzaklaşıp mükemmel bir aşkın hayalini kurar. Ancak öğretmenleri onu yeryüzüne indirip, yapması gereken görevleri hatırlatır. Prens bu yolculukta, güçlü büyücü Rothbart tarafından kuğuya dönüştürülen ve bir prenses olan Odette ile tanışır. Büyü sadece gerçek bir aşkla bozulabilecektir.

Tür: Müzikal

Yönetmen:  Isabelle Julien

Oyuncular:  Sae Eun Park, Paul Marque, Pablo Legasa

Niko Kuzey Işıklarının Ötesinde

Filmde, Ren geyiği olan Niko'nun en büyük hayali, bir kızak takımına katılmaktır. Ancak Noel Baba'nın kızağının çalınmasına neden olan Niko, kızağı geri alıp Noel'i kurtarmak için maceraya atılır. Bu yolculukta Niko, arkadaşlığın önemini kavrayacaktır.

Tür:  Macera, Animasyon, Aile

Yönetmen:  Kari Juusonen, Jørgen Lerdam

Oyuncular:  Tom Erik Rosener, Lucy Ebert, Josefine Preuß

Sapkın

Filmde, yabancı bir adamın evinde iki dindar kadının bir oyuna çekilmesiyle yaşadıkları korku dolu anlar anlatılıyor. Colorado'nun küçük bir kasabasındaki Mormon Kilisesi'nden iki genç kadın dinlerini değiştirmek için kapı kapı dolaşır. Rahibe Paxton ve Rahibe Barnes, Bay Reed'in evine vardıklarında onun cazibesinden hemen etkilenirler ancak Bay Reed'in onlar için hazırladığı kötü planlardan haberleri yoktur. Genç kadınlar çok geçmeden bir tuzağa düştüklerini anlarlar ancak ev, onlar için hayatta kalmak için bir labirente dönüşmüştür.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen:  Scott Beck, Bryan Woods

Oyuncular: Hugh Grant, Sophie Thatcher, Chloe East

Vahşi Robot

Film, ıssız bir adaya düşen ve zorlu çevre koşullarına uyum sağlamayı öğrenmesi gereken bir robot olan Roz'un, adadaki hayvanlarla ilişki kurmasını ve yetim bir kaz yavrusunu evlat edinmesine odaklanıyor.

Tür:  Macera, Animasyon, Komedi, Aile

Yönetmen: Chris Sanders

Oyuncular:  Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor

Çılgın Dershane 5: Updated

Film, Özlem Dershanesi öğrencilerinin deprem bölgesinde dershane yaptırmak için bir yarışma düzenlemelerini nlatıyor.

Tür:  Komedi

Yönetmen: Yasemin Erkul Türkmenli

Oyuncular: Mehmet Efe Çam, Ertunç Tuncer, Duygu Zehra Doğru

İfritin Mührü

Film, bir gazetecinin ortadan kaybolan insaları araştırmak için bir köye gitmesini ve burada başına gelenleri anlatıyor.

Tür:  Korku

Yönetmen Zülfü Hamit Altın

Oyuncular: Metin Keçeci, Tülay Bulut, Zülfü Hamit Altın

Henry Korsanlara Karşı

Filmde, kayıp hazineyi bulmaya çalışan bir korsanın macera dolu yolculuğunda yaşadığı şeyleri konu ediyor.

Tür:  Animasyon

Yönetmen: Dean Sham

Yuvadan Uzakta

Filmde, Usta Tod'un yedi kraliyet yumurtasını koruma görevi verdiği Keçi Arthur'un görevi başarmak için verdiği mücadele anlatılıyor.

Tür: Animasyon, Aile

Yönetmen: Arturo A. Hernández, Andrew Gordon, Veerapatra Jinanavin

Baba Beni Güldürsene

Filmde, birbirlerini çok seven baba ve kızın çok istemelerine rağmen birlikte vakit geçirememeleri anlatılıyor.

Tür:  Komedi, Aile

Yönetmen: Emrah Aguş

Oyuncular:  Ahmet Kürşat Öçalan, Aylin Akpınar, Levent Özdilek

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Yönetmen, Güncel, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinema Salonlarına Yeni Filmler - Son Dakika

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