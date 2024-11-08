Sinema Salonlarına Yeni Filmler

(ANKARA)- Sinemalarda bugün 3 yerli 6 yabancı olmak üzere 9 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında yönetmenliğini Isabelle Julien'in yaptığı müzikal türdeki "Lake Swan" yer alıyor.
İşte o filmler:
Swan Lake
Doğum günü kutlamaları sırasında bir gelin seçmek zorunda olan Prens Siegfried, gerçeklerden uzaklaşıp mükemmel bir aşkın hayalini kurar. Ancak öğretmenleri onu yeryüzüne indirip, yapması gereken görevleri hatırlatır. Prens bu yolculukta, güçlü büyücü Rothbart tarafından kuğuya dönüştürülen ve bir prenses olan Odette ile tanışır. Büyü sadece gerçek bir aşkla bozulabilecektir.
Tür: Müzikal
Yönetmen: Isabelle Julien
Oyuncular: Sae Eun Park, Paul Marque, Pablo Legasa
Niko Kuzey Işıklarının Ötesinde
Filmde, Ren geyiği olan Niko'nun en büyük hayali, bir kızak takımına katılmaktır. Ancak Noel Baba'nın kızağının çalınmasına neden olan Niko, kızağı geri alıp Noel'i kurtarmak için maceraya atılır. Bu yolculukta Niko, arkadaşlığın önemini kavrayacaktır.
Tür: Macera, Animasyon, Aile
Yönetmen: Kari Juusonen, Jørgen Lerdam
Oyuncular: Tom Erik Rosener, Lucy Ebert, Josefine Preuß
Sapkın
Filmde, yabancı bir adamın evinde iki dindar kadının bir oyuna çekilmesiyle yaşadıkları korku dolu anlar anlatılıyor. Colorado'nun küçük bir kasabasındaki Mormon Kilisesi'nden iki genç kadın dinlerini değiştirmek için kapı kapı dolaşır. Rahibe Paxton ve Rahibe Barnes, Bay Reed'in evine vardıklarında onun cazibesinden hemen etkilenirler ancak Bay Reed'in onlar için hazırladığı kötü planlardan haberleri yoktur. Genç kadınlar çok geçmeden bir tuzağa düştüklerini anlarlar ancak ev, onlar için hayatta kalmak için bir labirente dönüşmüştür.
Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Scott Beck, Bryan Woods
Oyuncular: Hugh Grant, Sophie Thatcher, Chloe East
Vahşi Robot
Film, ıssız bir adaya düşen ve zorlu çevre koşullarına uyum sağlamayı öğrenmesi gereken bir robot olan Roz'un, adadaki hayvanlarla ilişki kurmasını ve yetim bir kaz yavrusunu evlat edinmesine odaklanıyor.
Tür: Macera, Animasyon, Komedi, Aile
Yönetmen: Chris Sanders
Oyuncular: Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor
Çılgın Dershane 5: Updated
Film, Özlem Dershanesi öğrencilerinin deprem bölgesinde dershane yaptırmak için bir yarışma düzenlemelerini nlatıyor.
Tür: Komedi
Yönetmen: Yasemin Erkul Türkmenli
Oyuncular: Mehmet Efe Çam, Ertunç Tuncer, Duygu Zehra Doğru
İfritin Mührü
Film, bir gazetecinin ortadan kaybolan insaları araştırmak için bir köye gitmesini ve burada başına gelenleri anlatıyor.
Tür: Korku
Yönetmen Zülfü Hamit Altın
Oyuncular: Metin Keçeci, Tülay Bulut, Zülfü Hamit Altın
Henry Korsanlara Karşı
Filmde, kayıp hazineyi bulmaya çalışan bir korsanın macera dolu yolculuğunda yaşadığı şeyleri konu ediyor.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Dean Sham
Yuvadan Uzakta
Filmde, Usta Tod'un yedi kraliyet yumurtasını koruma görevi verdiği Keçi Arthur'un görevi başarmak için verdiği mücadele anlatılıyor.
Tür: Animasyon, Aile
Yönetmen: Arturo A. Hernández, Andrew Gordon, Veerapatra Jinanavin
Baba Beni Güldürsene
Filmde, birbirlerini çok seven baba ve kızın çok istemelerine rağmen birlikte vakit geçirememeleri anlatılıyor.
Tür: Komedi, Aile
Yönetmen: Emrah Aguş
Oyuncular: Ahmet Kürşat Öçalan, Aylin Akpınar, Levent Özdilek
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