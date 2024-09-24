Sinema TIR'ı Antalya'nın İlçelerine Film Taşıyor - Son Dakika
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Sinema TIR'ı Antalya'nın İlçelerine Film Taşıyor

Sinema TIR\'ı Antalya\'nın İlçelerine Film Taşıyor

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin habercisi olan Sinema TIR'ı, 26 Eylül-4 Ekim 2024 tarihleri arasında Antalya'nın tüm ilçelerinde üç farklı film gösterimi yapacak.

24.09.2024 12:56  Güncelleme: 13:49
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(ANTALYA) - Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin habercisi Sinema TIR'ı, festival heyecanını ilçelere taşımak için yolculuğuna başlıyor. Antalya'nın tüm ilçelerini 26 Eylül-4 Ekim 2024 tarihleri arasında gezecek Sinema TIR'ı, sinemaseverleri üç farklı filmle buluşturacak.

Bu yıl 5-12 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali öncesinde yola çıkacak Altın Portakal Sinema TIR'ı, ilçe ilçe gezerek Antalyalıları sinemayla buluşturacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gezen sinema etkinliği kapsamında "Lohusa", "Kardeş Takımı", "Altın Gaga ve Macera Çetesi" isimli filmler gösterilecek.

İlk gösterim Kepez ve Aksu'da

Gezen Sinema etkinliğinin ilk durağı, 26 Eylül Perşembe günü Kepez ve Aksu ilçeleri olacak. Açık Sinema TIR'ı saat 20.00'de Kepez Çamlıbel Kapalı Pazar Yeri'nde "Lohusa" filminin gösterimini gerçekleştirecek. Aynı gün Aksu Belediyesi önünde Kapalı Sinema TIR'ında saat 16.00'da "Altın Gaga ve Macera Çetesi", saat 18.00'de "Kardeş Takımı", saat 20.00'de ise "Lohusa" filmi gösterilecek.

Konyaaltı ve Döşemealtı ile devam edecek

Gezen Sinema etkinliği, 27 Eylül Cuma günü ise Konyaaltı ve Döşemealtı'nda olacak. Konyaaltı Uncalı Kapalı Pazartesi Pazar Yeri'nde saat 20.00'de "Kardeş Takımı" seyirciyle buluşacak. Döşemealtı TOKİ'lerde ise saat 16.00'da "Altın Gaga ve Macera Çetesi", saat 18.00'de "Kardeş Takımı", saat 20.00'de ise "Lohusa" filmi gösterilecek.

Geçmiş yıllarda yoğun ilgi gören ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen gösterimle, 4 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sinema TIR'ı Antalya'nın İlçelerine Film Taşıyor - Son Dakika

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