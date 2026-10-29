Sinemalarda bu hafta Javier Bardem'in 'En Sevdiğim'i dahil 10 film vizyona giriyor - Son Dakika
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Sinemalarda bu hafta Javier Bardem'in 'En Sevdiğim'i dahil 10 film vizyona giriyor

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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta dramdan aksiyona, korku ve gerilimden animasyona 10 film vizyona giriyor. Javier Bardem'in rol aldığı 'En Sevdiğim', Elizabeth Holmes belgeseli 'Her Şey Ortada' ve 'Çatlı 2' haftanın dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta dramdan aksiyona, korku ve gerilimden animasyona 10 film vizyona girecek.

Javier Bardem, Victoria Luengo ve Melina Matthews'in başrollerini paylaştığı "En Sevdiğim", bir dram hikayesi ile beyaz perdede yer alacak.

Rodrigo Sorogoyen'in yönetmen koltuğunda oturduğu Fransa ve İspanya ortak yapımı film, oyunculuk kariyerinde dikiş tutturamayan kızıyla yeni projesinde buluşan usta bir yönetmenin, birlikte film çekme sürecinde yıllardır bastırılan kırgınlıklar ve geçmişin ağır yüküyle yüzleşmesini konu ediniyor.

"Her Şey Ortada"

Nathan Fielder, Elizabeth Holmes ve Amanda Seyfried'in rol aldığı "Her Şey Ortada", Nathan Fielder ve Lance Oppenheim yönetmenliğinde izleyicilerle buluşacak.

Biyografi türündeki belgesel film, yakın dönemin en büyük dolandırıcılık hikayelerinden Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes'un, hapse girmeden önce Nathan Fielder ile ekibini evine davet ederek hikayesini kendi perspektifinden anlatma çabasının üç yıla uzanan girdaba dönüşmesini anlatıyor.

"Bağlar, Kökler ve Tutkular"

Sunay Terzioğlu'nun yönettiği Ushan Çakır, Hasibe Eren ve Baran Can Eraslan'ın rol aldığı "Bağlar, Kökler ve Tutkular", mülteci botu kazasından kurtulan üç farklı insanın yollarının kesişmesini odağına alıyor.

"Çatlı 2"

Vedat İnceefe, Eren Vurdem ve Ömer Kurt'un rol aldığı, ve yönetmenliğini Deniz Enyüksek'in üstlendiği "Çatlı 2" filmi, Fransa'da hapsedilen Abdullah Çatlı'nın hikayesini kaldığı yerden anlatmaya devam edecek.

Haftanın korku ve gerilim filmleri

Marion Le Coroller'in Belçika ve Fransa ortak yapımı "Nöbet", rekabetçi acil serviste staja başlayan Margot'nun, hastalardaki sıra dışı belirtilerle ve kendi bedeninde başlayan tuhaf bir dönüşümle karşılaşmasına odaklanıyor.

Güney Koreli yönetmen Lee Sang Min'in filmi "Salmokji: Karanlık Sular", görüntülerde açıklanamayan figürün belirmesinin ardından ıssız baraj gölüne giden çekim ekibinin karşılaştığı doğaüstü olaylar etrafında dönüyor.

Bülent Orçin'in çektiği "Zikr-i Cin", bir grup arkadaşın lüks villada bir araya geldikleri gece telefonlarına gelen talimatlarla giriştikleri olayları anlatıyor.

Haftanın animasyonları

Orhan Burak Acar'ın animasyonu "Destan", ailesinin katilinden intikam almak için çıktığı yolda anıların çalındığı karanlık diyara sürüklenen eski Umut İyesi Destan'ın, kişisel intikamı ile tüm halkı kurtaracak umudu yeniden seçmek arasında verdiği mücadeleyi beyaz perdeye taşıyacak.

Rus yönetmen Alexander Voytinskiy'nin anime filmi "Küçük Mamut", buzlarla kaplı topraklardaki uykusundan uyanıp Afrika'daki annesini aramak için yola koyulan sevimli mamut yavrusu ile rap yıldızı olma hayali kuran civcivin yolculuğunu konu ediniyor.

Steve Cox ve Matthew Walker'ın birlikte yönettiği "Kuzular Firarda: Gizemli Canavar", çiftçinin mahvettiği bal kabağı tarlasını kurtarmak için çılgın bilim insanına dönüşen koyun Shaun'un, çiftçinin kaybolması ve ormanda canavarın belirmesiyle çiftliği sürüklediği eğlenceli Cadılar Bayramı kaosunu anlatıyor.

Kaynak: AA
Elizabeth HolmesJavier BardemKültür SanatTürkiyeSinemaGüncelYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Sinemalarda bu hafta Javier Bardem'in 'En Sevdiğim'i dahil 10 film vizyona giriyor - Son Dakika
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