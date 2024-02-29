Singapur'da Doğurganlık Hızı Rekor Seviyede Geriledi

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Singapur'da 2023 yılında doğurganlık hızı, rekor seviyede gerileyerek ülke tarihinde ilk kez bir çocuğun altına düştü.

The Straits Times'ın haberine göre, Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanı Indranee Rajah, parlamentoda yaptığı konuşmada, bir kadının doğurabileceği ortalama bebek sayısına işaret edilen doğurganlık hızının ülke tarihinin en düşük seviyesine gerilediğini duyurdu.

Indranee, 2021'de 1,12 ve 2022'de 1,04 olan toplam doğurganlık hızının ilk tahminlere göre 0,97 çocuğa düştüğünü bildirdi.

Doğurganlık hızının düşüşünde Kovid-19 salgını gibi pek çok nedene değinen Indranee, Singapur'da gençlerin evliliğe ve ebeveynliğe önem vermemesinden dolayı düşüş olduğunu söyledi.

Indranee, doğurganlık hızının sürekli gerilemesi ve nüfusun yaşlanmasının demografik ve ekonomik zorlukları da beraberinde getireceğini sözlerine ekledi.

Bakan, hükümetin doğurganlık hızının düşüşünü engellemek amacıyla yeni adımlar attığını dile getirdi.

Güney Kore, 2023'te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında ilk sıraya yerleşti.