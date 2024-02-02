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Singapur'da Ejderha Yılına Hazırlık - Son Dakika
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Singapur'da Ejderha Yılına Hazırlık

Singapur\'da Ejderha Yılına Hazırlık

Singapur'da Çin Ay Yeni Yılı olan Ejderha Yılı'nı karşılamak için coşkulu bir bayram havası hakim. Ülkenin dört bir yanında görülen ejderha temalı görkemli süslemelerle coşku daha da artıyor. Ejderha, Çin kültüründe şans getirdiğine inanılan bir varlık olarak önemli bir yere sahip ve güç, asalet, onur, şans ve başarıyı sembolize ediyor. Ejderha Yılı'nı başlatacak olan Bahar Bayramı ise bu yıl 10 Şubat'ta kutlanacak.

02.02.2024 15:40
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SİNGAPUR, 2 Şubat (Xinhua) -- Singapur'da Çin Ay Yeni Yılı olan Ejderha Yılı'nı karşılamak için coşkulu bir bayram havası hakim. Bu coşku, ülkenin dört bir yanında görülen ejderha temalı görkemli süslemelerle daha da güçleniyor.

Çin kültüründe şans getirdiğine inanılan ejderha, olağanüstü bir varlık olarak önemli bir yere sahip. Aynı zamanda yetenek ve mükemmellikte benzersiz olan ejderha; gücü, asaleti, onuru, şansı ve başarıyı sembolize ediyor.

Ejderha Yılı'nı başlatacak olan Bahar Bayramı bu yıl 10 Şubat'a denk geliyor.

Kaynak: Xinhua

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