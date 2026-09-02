Singapur'da insansı robot Olly MRT istasyonunda yolculara hizmet verecek
Singapur Kara Ulaşım Otoritesi, insansı robot Olly'yi Little India MRT istasyonunda görevlendirdi. 31 Ağustos-11 Eylül arası sürecek uygulamada robot, yolcuların yön bulma ve hat bilgisi sorularını yanıtlayacak.
SİNGAPUR, 2 Eylül (Xinhua) -- Singapur'da "Olly" adlı insansı robot, Little India MRT istasyonunda göreve başladı.
Singapur Kara Ulaşım Otoritesi, 31 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında sürecek uygulamayla robotun yolculara sunduğu hizmetleri değerlendirecek.
Yolcular, istasyon içinde yön bulma ya da hatlar hakkında bilgi almak için Olly'ye danışabilecek.
Kaynak: Xinhua
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