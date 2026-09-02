Singapur\'da insansı robot Olly MRT istasyonunda yolculara hizmet verecek

SİNGAPUR, 2 Eylül (Xinhua) -- Singapur'da "Olly" adlı insansı robot, Little India MRT istasyonunda göreve başladı.

Singapur Kara Ulaşım Otoritesi, 31 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında sürecek uygulamayla robotun yolculara sunduğu hizmetleri değerlendirecek.

Yolcular, istasyon içinde yön bulma ya da hatlar hakkında bilgi almak için Olly'ye danışabilecek.