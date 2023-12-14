Singapur\'da Panda Yavrusu Le Le Son Kez Ziyaretçilerin Karşısına Çıktı

SİNGAPUR, 14 Aralık (Xinhua) -- İki yaşındaki dev panda yavrusu Le Le, Çarşamba günü Singapur'da son kez ziyaretçilerin karşısına çıktı. Le Le, 16 Ocak 2024'te Çin'e dönmek üzere karantinaya alınacak.

Mandai Yaban Hayatı Grubu'nun yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 1.000 ziyaretçi Le Le'ye veda etmek için Singapur'un ünlü hayvanat bahçesi River Wonders'ta düzenlenen dev panda sergisini ziyaret etti.

Açıklamada ayrıca erkek panda yavrusunun bir charter kargo uçağıyla Singapur'dan Çin'in batısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Chengdu'ya götürüleceği kaydedildi.

Le Le, Singapur'da doğan ilk pandaydı. Le Le'nin ebeveynleri olan Kai Kai ve Jia Jia, River Wonders Parkı'nda kalmaya devam edecek.