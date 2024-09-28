Singapur: Gazze'de Ateşkes Çağrısı

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Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, Gazze'de giderek kötüleşen insani krizden endişe duyduklarını belirterek, derhal ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.

Balakrishnan, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda konuştu.

Özellikle Orta Doğu, Ukrayna ve Sudan'da gerilimin tırmandığını belirten Balakrishnan, "Çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesi yürek parçalayıcıdır ve büyük güçler arasındaki güven eksikliği ve bunun sonucunda ortaya çıkan küresel liderlik açığı, devam eden tüm bu çatışmalara etkili ve barışçıl çözümler bulmayı oldukça zorlaştırmaktadır." dedi.

Balakrishnan, Gazze'de giderek kötüleşen insani krizden ve yaşanan acının boyutundan ciddi endişe duyduklarını dile getirerek, Singapur hükümetinin Gazze için 17 milyon doları aşkın tutarda insani yardım sağladığını ifade etti.

Singapur'un Gazze'deki Filistinlilere yardımda bulunmaya devam edeceğini belirten Balakrishnan, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

Balakrishnan, iklim değişikliğiyle mücadeleye değinirken de bu alanda ortak çabanın hızlandırılması gerektiğine işaret etti. Balakrishnan, Singapur'un iklim değişikliğinin etkilerine ve deniz seviyesinin yükselmesine karşı savunmasız olduğunu kaydetti.

Singapur'un küresel emisyon payının küçük olduğunu ifade eden Balakrishnan, 2050'ye kadar net 0 emisyona ulaşma konusunda kararlı olduklarını söyledi.