Singapur'un İhracatı Temmuz'da Yüzde 24,2 Arttı - Son Dakika
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Singapur'un İhracatı Temmuz'da Yüzde 24,2 Arttı

Singapur\'un İhracatı Temmuz\'da Yüzde 24,2 Arttı
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Singapur'un petrol dışı ihracatı, temmuzda yüzde 24,2 artış gösterdi; elektronik sektörü öncü.

SİNGAPUR, 17 Ağustos (Xinhua) -- Singapur'un petrol dışı ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artış gösterdi. Böylece haziranda kaydedilen yüzde 20,8'lik artış ivme kazanarak devam etti.

Devlete ait Enterprise Singapore kurumunun pazartesi günkü açıklamasına göre, yapay zekaya yönelik güçlü talebin etkisiyle elektronik alanındaki ihracat yüzde 112 oranında dikkate değer bir artış sergiledi. Haziran ayında bu oran yüzde 105,1 olarak gerçekleşmişti.

Elektronik dışı ihracat ise haziran ayındaki yüzde 2,8'lik düşüşün ardından temmuz ayında da yüzde 2,3 oranında geriledi. En fazla düşüş, geçen yılın aynı dönemindeki yüksek baz etkisi nedeniyle gerileyen ilaç sektöründe görülürken, onu petrokimya ve gıda ürünleri izledi.

Petrol dışı yeniden ihracat, haziran ayındaki yüzde 60,3'lük artışın ardından temmuz ayında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,3 yükseldi. Bu büyümede, yüzde 75,2 artışla elektronik sektörü en önemli itici güç olarak öne çıkarken, elektronik dışı yeniden ihracat ise yüzde 18,8 arttı.

Temmuz ayında toplam emtia ticareti, haziran ayındaki yüzde 49,3'lük artışa göre biraz yavaşlayarak yüzde 38,6 yükselirken, hem ihracat hem de ithalat yukarı yönlü gelişme sergiledi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Singapur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Singapur'un İhracatı Temmuz'da Yüzde 24,2 Arttı - Son Dakika

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