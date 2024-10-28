Singapur ve Avustralya Ortak Deniz Tatbikatı Başladı

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Singapur ve Avustralya donanma kuvvetlerinin, 3 günlük ortak deniz tatbikatına başladığı bildirildi.

Singapur hükümetinin internet sitesinden 3 gün sürecek ortak tatbikata ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Singapur ve Avustralya donanma kuvvetlerinin "Singaroo" adlı deniz tatbikatına başladığı kaydedildi.

Singapur'un Changi Deniz Üssü'nde düzenlenen tatbikatta kıyı talimlerine, konvansiyonel savaş ve hasar kontrol eğitimlerine odaklanıldığı aktarıldı. Açıklamada, tatbikatın iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirme açısından önemli olduğu ifade edildi.