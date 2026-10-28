Singapur ve Endonezya, yangınlardan sorumlu şirketlere karşı ortak görev gücü kuracak

Singapur ve Endonezya, yangınlardan sorumlu şirketlere karşı ortak görev gücü kuracakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Singapur ve Endonezya dışişleri bakanları Cakarta'da, orman yangınlarından sorumlu şirketlere karşı ortak görev gücü kurulması konusunda anlaştı. Dumanı komşu ülkelere yayılan yangınların yol açtığı hava kirliliğiyle mücadele edecek görev gücü, sorumlu şirketleri hedef alacak.
CAKARTA, 28 Ekim (Xinhua) -- Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan (solda) ve Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Nasir, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ortak basın toplantısı düzenledi, 27 Ekim 2026.
Endonezya ve Singapur, dumanı komşu ülkelere yayılarak hava kirliliğine yol açan orman yangınlarından sorumlu şirketlerle mücadele etmek üzere ortak bir görev gücü kurma konusunda anlaştı. (Fotoğraf: Zulkarnain/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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