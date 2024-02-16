Ankara\'da bıçaklanan lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde 13 Şubat'ta sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.
Sincan ilçesindeki Tuna Parkı'nda çıkan tartışma sonucu sınıf arkadaşı E.N.D. tarafından bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesine yenik düşen Hüseyin Ünal'ın (17) cenazesi, Sincan Çimşit Mezarlığı Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Çimşit Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Ünal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları ile öğretmenleri katıldı.
"Yüreğimizin yangınını hiçbir şey söndürmez"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hüseyin Ünal'ın halasının oğlu Hamit Can Çelik, olaydan bir gün önce Ünal'ın sınıf arkadaşı E.N.D. ile okulda tartıştığını söyledi.
Çelik, olayın yaşandığı o günü ise şu sözlerle anlattı:
"Hüseyin sınıfta tek başınayken saldırganın kız arkadaşı sınıfa gelmiş. Erkek arkadaşının geleceğini, sınıfı boşaltması gerektiğini söylemiş. Hüseyin de bu olayların yaşanacağı yerin okul olmadığını söyleyip sınıftan ayrılmış. Ertesi günü söz konusu kızın erkek arkadaşı Hüseyin'i aramaya başlamış. Hüseyin olayın yaşandığı gün okula gitmemişti. Okulda olmadığını öğrenince Hüseyin'i bir ortak arkadaşı aracılığıyla parka çağırmış. Kuzenim her şeyden habersiz parka gitmiş. Parkta üç kişi varmış ama sadece bir kişi Hüseyin'e saldırmış. Bıçağı çıkarıp, yere düşen kuzenimi kasığından ve karın boşluğundan yaralamış."
17 yaşındaki kardeşlerini kaybetmenin acısının çok büyük olduğunu ifade eden Çelik, tek isteklerinin adaletin yerini bulması olduğunu ve olaya karışanların hepsinin ceza almasını istediklerini belirtti.
Çelik, "Yüreğimizin yangınını hiçbir şey söndürmez. O parka farkındalık oluşturulması için Hüseyin'in adının verilmesini istiyoruz. Parklarda daha fazla güvenlik görevlisi olmalı." ifadelerini kullandı.
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