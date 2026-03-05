Sınır İlleri Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Sınır İlleri Güvenlik Toplantısı

05.03.2026 15:38
İçişleri Bakanı Çiftçi, sınır illerinin valileriyle güvenlik durumu ve asayiş tedbirlerini görüştü.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında, sınır illerinin valileri ile video konferans sistemi üzerinden güvenlik toplantısı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, video konferans sistemi üzerinden sınır illerimizin Valileri ile Güvenlik Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda; sınır hattındaki illerimizin güvenlik durumu, hudut güvenliği, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile illerimizde yürütülen asayiş ve güvenlik tedbirleri ele alındı, ilgili birimlerin sahadaki uygulamaları değerlendirildi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu."

Toplantıya Bakan Yardımcılarımız ile ilgili birimlerin yöneticileri ve Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van, Kilis ve Hatay Valilerimiz katıldı. Sınır hattımızın güvenliği hususunda Milli Savunma Bakanlığımız ile koordinasyon içinde sürdürülen faaliyetlerin devamı ve vatandaşlarımızın huzuru için yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi."

Kaynak: ANKA

