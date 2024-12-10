Sınır Kapılarındaki Geçiş Kapasitesi Artırıldı - Son Dakika
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Sınır Kapılarındaki Geçiş Kapasitesi Artırıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriye'ye geçiş kapasitesinin günlük 3 binden 15-20 bine çıkarıldığını açıkladı.

10.12.2024 13:48
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrası Suriye'ye geçişlerin güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için sınır kapılarında günlük 3 bin olan kapasitenin 15-20 bin kişiye çıkarıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların Beşar Esad yönetimini devirmesinden sonra sınırlar kapılarında hareketlenmeler yaşandığını aktaran Bakan Yerlikaya, Suriye'deki hareketleri gözlemlediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinden sonra sınır kapılarında yaşanan hareketlenmelere dikkat çekti. Bakan Yerlikaya sınır kapılardan Suriye'ye geçişlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için günlük 3 bin olan kapasitenin 15-20 bin kişiye çıkartıldığını vurguladı.

Yerlikaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Çarşamba günü Suriyeli STK'lar ve Suriyelilere destek olan STK'lar ile görüşeceğiz. 2024 yılında aylık ortalama 11 bin civarında gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler oluyordu. Bugün bir hareketlilik başladı. Bu sayı 1,5-2 katına çıktı öğlene kadar. Sınır kapılarımızda gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler için günlük kapasitemiz 3 bin civarındaydı. Günlük 350-400 kişi geçtiği için bu kapasite yeterliydi. Ancak geçiş sayıları artabileceği için bunu şimdi 15-20 bin kapasiteye çıkarttık.

Geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili olarak, adres güncellemelerini yaptık. Şu an ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 936 bin. Hepsinin adres güncellemeleri yapıldı. Bir basın toplantısı yapacağız. Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerle ilgili nasıl bir çalışma yürüttüğümüzü kamuoyuyla paylaşacağız."

"13 yıllık aradan sonra Suriyelilerin ülkelerine geri dönme hayallerinin olduğunu görüyoruz"

"13 yıllık aradan sonra Suriyelilerin ülkelerine geri dönme hayallerinin olduğunu görüyoruz. Geçici koruma altında 1 milyon 247 bin 432 Halepli bulunuyor. Göç yönetimi ile ilgili bütün bilgileri kamuoyuyla paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz. Sadece İçişleri Bakanlığı olarak değil, diğer bakanlıklarla da koordineli olarak çalışarak, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşü kolaylaştırıcı nelerin yapılabileceğinin üzerinde çalışıyoruz ve bunları da zamanı gelince açıklayacağız."

Kaynak: ANKA

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