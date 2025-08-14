Sınırda 1 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

flaş (1)

MSB: Son bir haftada; barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu

MSB: Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 349 şahıs yakalanmış, 778 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

MSB: 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 845, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 45 bin 937 olmuştur.