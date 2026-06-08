Sınırda Uyuşturucu Kaçakçılığı! - Son Dakika
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Sınırda Uyuşturucu Kaçakçılığı!

Sınırda Uyuşturucu Kaçakçılığı!
08.06.2026 10:37
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Kırklareli'nde iki Bulgar kadın, uyuşturucu ile tutuklandı. 2 kilo 305 gram sentetik madde ele geçirildi.

Kırklareli'nde, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen Bulgaristan uyruklu 2 kadın tutuklandı.

Dereköy Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine X-ray taramasına sevk etti.

Ekipler, yolcuların bagaj kontrolleri sırasında Bulgaristan uyruklu E.K.N. ile A.I.Q'nun bel bölgelerinde kabarıklık olduğunu fark etti.

Şüphelilerin üst aramasında, bel bölgelerine bantla sarılmış paketler halinde toplamda 2 kilo 305 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Bulgaristan, Kırklareli, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

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