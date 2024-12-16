Sınırda Yakalanan Makak Maymunları Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Yeni Yuvalarına Kavuştu - Son Dakika
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Sınırda Yakalanan Makak Maymunları Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Yeni Yuvalarına Kavuştu

Sınırda kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 3 makak yavrusu, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda yeni yuvalarına yerleştirildi. Ziyaretçiler tarafından belirlenecek isimlerle maymunların sağlık durumu da dikkatle takip ediliyor.

16.12.2024 17:41  Güncelleme: 17:43
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Sınırda yakalanan makak maymunları yeni yuvalarına kavuştu

Makak maymunlarının yeni yuvası Gaziantep Doğal Yaşam Parkı

Maymunların isimleri doğal yaşam parkı ziyaretçileri tarafından belirlenecek

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, sınırda kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılırken yakalanan 3 makak yavrusunun yeni yuvası oldu. Yeni yuvalarına kavuşan maymunların isimleri doğal yaşam parkı ziyaretçileri tarafından belirlenecek.

Habur Sınır Kapısı'nda, kamyonet kasasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulurken gümrük memurları tarafından yakalanan 2 aylık 3 yavru makak maymunu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ekiplerine teslim edildi. Yavru maymunlar, Doğal Yaşam Parkı'nda karantina sürecine alındı ve veteriner hekimler tarafından kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirildi.

İsimler Gaziantepliler ve doğal yaşam parkı ziyaretçileri tarafından belirlenecek

Sağlık durumları olumlu olarak ilerleyen ve karantina altında adaptasyon sürecine giren maymunlar, yeni yuvalarında diğer yavru maymunlarla beraber sosyalleşirken sürekli tetkiklerle sağlık durumları kontrol ediliyor. Maymunların isimleri, yapılacak anketle Gaziantepliler ve Doğal Yaşam Parkı ziyaretçileri tarafından belirlenecek.

Yavru makak maymunlarının yetkililer tarafından yakalandıktan sonra Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na geliş sürecinden bahseden Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Yavru maymunlar geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçirdik. 3 yavru maymunda ileri derecede sıvı kaybı vardı. Tüm kontrolleri, kan tahlilleri yapıldı. Hayvanlarda sıvı kaybı ile beraber vitamin-mineral eksikliği tespit edildi. Halsiz ve bitkin düşmüşlerdi. Kendilerini belli bir süre yoğun bakım ünitelerinde beklettik. Yoğun bakım ünitelerinde gerekli bakım ve tedavileri yapıldıktan sonra şu anda karantina kafeslerine alındı. Diğer yavrularımızla beraberler. Belli bir süreden sonra kendilerini normal alanlarına alacağız. Önce hayvanlar diğer yavrularla beraber alışma sürecindeler. Adaptasyon süreleri bittikten sonra kendilerini normal yaşayacakları alanlara alacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sınırda Yakalanan Makak Maymunları Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Yeni Yuvalarına Kavuştu - Son Dakika

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