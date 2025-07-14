Sinn Fein Lideri: ABD, Filistin\'de Yanlış Tarafta

İrlanda'nın önde gelen siyasi hareketlerinden milliyetçi Sinn Fein'in lideri Mary Lou McDonald, ABD ile İrlanda arasında iyi ilişkiler bulunduğunu vurgulayarak, "ABD, Filistin konusunda yanlış tarafta duruyor. İsrail'i silahlandırmaya son vermeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sinn Feinn lideri McDonald ile Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı ve Sinn Fein Genel Başkan Yardımcısı Michelle O'Neill, Londra'da yabancı gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

McDonald, İrlanda adasındaki çatışmaları ve terörü sona erdiren 1998 tarihli Belfast Anlaşması'nın (Hayırlı Cuma Anlaşması) imzalandığı dönemde İngiltere'de iktidarda yine İşçi Partisi'nin bulunduğunu hatırlattı.

Anlaşma kapsamında Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti'nin birleşmesinin mümkün olduğunu vurgulayan McDonald, bu çerçevede bir referandum ihtimalinden söz etti.

Adada 2030'a kadar birleşmeyi öngören bir referandum hedefi olduğunu kaydeden McDonald, "Hayırlı Cuma Anlaşması'nın üzerinden geçen sürede bir nesil doğup büyüdü. Bu neslin tanıdığı tek ortam, anlaşmanın sağladığı barış ortamıydı. Çatışma sonrası bir süreçten geçtik, siyasi şartlar değişti. Şu anda İrlanda'nın en büyük partisiyiz. Artık adadaki tek gerçeklik, iki tarafta da iktidarda kimin olduğuna bakılmaksızın birleşmedir. İrlanda Başbakanı da İngiltere Başbakanı da buna hazır olmalı." diye konuştu.

McDonald, referandum çalışmalarının hemen başlaması gerektiğine de dikkati çekti.

"ABD, Filistin konusunda yanlış tarafta"

McDonald, İrlanda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kasım ayında yapılacağını hatırlatarak, bu seçimde adada birleşme gündeminin yanı sıra beyin göçünü geri döndürmek ve Birleşmiş Milletler (BM) sisteminin iyileştirilmesinin de önemli konular olacağını belirtti.

Uluslararası alanda bir soykırıma şahitlik edildiğini vurgulayan McDonald, BM sisteminde eksiklikler bulunduğunu ve uluslararası siyasi elitlerin bu sistemi engellediğini ifade etti.

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) mallarına yönelik yüzde 30 tarife uygulama açıklamalarına da değinen McDonald, ABD'nin attığı bazı adımları eleştirdi.

Örneklerle ABD-İrlanda arasındaki iyi ilişkileri hatırlatan McDonald, "Bazen dost olarak acı söylemek gerekiyor. ABD, Filistin konusunda yanlış tarafta duruyor. İsrail'i silahlandırmaya son vermeleri gerekiyor." dedi.

Rusya- Ukrayna savaşı başladığında dünyanın Rusya'ya tepki gösterdiğini ve "Ukrayna'ya yönelik işgalin sona ermesi için" adımlar attığını kaydeden McDonald, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya aynı tepkinin gösterilmediğini, hatta birçok ülkenin yardımı sürdürdüğünü söyledi.

Referandum için İngiltere hükümetini işaret etti

Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı O'Neill da konuşmasında Kuzey İrlanda'da Katolik ve Protestan bölgeler arasında geceleri kapatılan kapılara dikkati çekti.

Kapıların kaldırılması konusunda çok fazla adım attıklarını ve önemli bir mesafe kat ettiklerini anlatan O'Neill, akşamları kapanan bariyer ve kapıların bulunduğunu, bunların kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kuzey İrlanda'da uzun süre hükümetsiz geçen dönemin ardından bir hükümet kurulduğunu ve bu hükümetin 1,5 yılı aşkın süredir görevde olduğunu hatırlatan Michelle O'Neill, İrlanda Cumhuriyeti ile birleşme referandumunun önemine dikkati çekti.

Referandumun gerçekleşebilmesi için İngiltere hükümetinin bu konuda bir niyet ortaya koyması gerektiğini vurgulayan O'Neill, "Hükümet üzerine düşeni yapmalı ve referandumu gerçekleştirmeli. Hayırlı Cuma Anlaşması'nın da sık sık gözden geçirilmesi gerekiyor." dedi.