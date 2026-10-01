Sinop Boyabat\'ta traktör yıkayan 16 yaşındaki genç elektrik akımına kapılarak öldü

Sinop Boyabat'ta traktör yıkayan 16 yaşındaki genç elektrik akımına kapılarak öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Boyabat'ta 16 yaşındaki genç, babasına ait traktörü basınçlı suyla yıkarken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, cenazesi otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde babasına ait traktörü yıkadığı sırada elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Edil köyü Avluca Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki M.A, babasına ait traktörü basınçlı su makinesiyle yıkadığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Ailesinin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
M.A'nın cenazesi, işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?