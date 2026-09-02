Sinop Gerze açıklarında bilim gemisine yunus sürüsü eşlik etti
Sinop Üniversitesi'nin Seydi Ali Reis gemisi, Gerze açıklarında bilimsel araştırma yaparken yunus sürüsü gemiye eşlik etti. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde yunusların geminin etrafında yüzdüğü ve bir süre sonra gözden kaybolduğu anlar yer aldı.
Sinop'ta bilimsel araştırma gemisine eşlik eden yunus sürüsü güzel görüntüler oluşturdu.
Sinop Üniversitesi Seydi Ali Reis gemisi bilimsel araştırma faaliyetinde bulunmak için Gerze açıklarında yol aldı.
Gemiye, yolculuğu sırasında yunuslar eşlik etti.
Yunusların gemiyle yarıştığı anlar ise cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Sürü halindeki yunuslar bir süre gemiye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA
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