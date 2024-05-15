Sinop Gerze'de 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Sinop Gerze'de 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Sinop Gerze\'de 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü, eski cezaevi mevkisinden başlayarak Hükümet Konağı önünde sona erdi. Tören sırasında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Karaman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve İstiklal Marşı okundu. Törene siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

15.05.2024 17:05
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Sinop'un Gerze ilçesinde 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce gerçekleştirilen ve eski cezaevi mevkisinden başlayan yürüyüş Hükümet Konağı önünde sona erdi.

Burada yapılan törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Karaman Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop Gerze'de 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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