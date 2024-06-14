Sinop Gerze'de Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

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Sinop'un Gerze ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Gerze Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirilen programda, Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, katılımcıların bayramını kutladı.

Arabacı, birliğin ve beraberliğin önemine değinerek, "Kurban Bayramı'nı milletçe idrak etmenin sevinç, mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Bayramlar birliğin, beraberliğin, sevginin, kardeşliğin, dostluğun zirve yaptığı anlardır. Milletimizin en güzel günleridir. Sevgi, barış, kardeşlik ülkemize hakim olsun. Bayramınız mübarek olsun." dedi.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.