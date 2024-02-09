Sinop Gerze'de Kanser ve Sigarayı Bırakma Günü Standı Oluşturuldu - Son Dakika
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Sinop Gerze'de Kanser ve Sigarayı Bırakma Günü Standı Oluşturuldu

Sinop Gerze\'de Kanser ve Sigarayı Bırakma Günü Standı Oluşturuldu

Sinop'un Gerze ilçesinde 4 Şubat Dünya Kanser Günü ve 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında pazar yerinde stant açıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı birimleri tarafından oluşturulan stantta vatandaşlara kanser ve sigarayı bırakma konusunda bilgi verildi. Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı ve eşi Esma Arabacı da standı ziyaret ederek görevli personelden bilgi aldı ve toplum sağlığı personeline teşekkür etti.

09.02.2024 14:31
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Sinop'un Gerze ilçesinde 4 Şubat Dünya Kanser Günü ve 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında stant oluşturuldu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı birimlerince Çarşı Mahallesi mevkisindeki pazar yerinde açılan stantta görevli personel, vatandaşlara kanser ve sigarayı bırakma hakkında bilgi verdi.

Standa Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı ile eşi Esma Arabacı ziyarette bulundu, görevli personelden bilgi aldı.

Arabacı, emeklerinden dolayı toplum sağlığı personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA

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