Sinop Gerze'de yerel seçim öncesi güvenlik toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Sinop Gerze'de yerel seçim öncesi güvenlik toplantısı düzenlendi

Sinop Gerze\'de yerel seçim öncesi güvenlik toplantısı düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi güvenliği sağlamak amacıyla bir toplantı düzenlendi. Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan ve belediye başkan adayları katıldı. Toplantıda, yerel seçimlerde uyulması gereken kurallar ve seçim yasakları gibi konular ele alındı. Kurum amirlerinin görüş alışverişinde bulunmasının ardından toplantı sona erdi.

12.02.2024 18:53  Güncelleme: 18:53
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Sinop'un Gerze ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi güvenliği toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan ve belediye başkan adayları katıldı.

Toplantıda, yerel seçimlerde uyulması gereken hususlar, seçim yasakları ve kuralları görüşüldü.

Kurum amirlerinin görüş alışverişinde bulunulması ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: AA

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