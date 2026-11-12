Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Gerze'de öğrenci ve velilere güvenlik semineri verdi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Gerze'de öğrenci ve velilere güvenlik semineri verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, Gerze Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde öğrenci ve velilere yönelik güvenlik ve farkındalık semineri düzenledi. Seminerde uzman personel, gençleri hedef alan siber tehditler, narkotik suçlar ve aşırılık faaliyetleriyle mücadeleyi ele aldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde öğrenci ve velilere yönelik güvenlik ve farkındalık semineri verildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğünce Gerze Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen seminerde öğrenci ve velilere gençlerin güvenliği, siber tehditler, narkotik suçlar ve aşırılık faaliyetleriyle mücadele konularında bilgi verildi.
Siber suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele ve çocuk şube müdürlükleri ile ilgili birimlerde görevli uzman personelin katıldığı seminerde özellikle gençleri hedef alan güncel tehditler ve dijital dünyada karşılaşılabilecek riskler ele alındı.
Kaynak: AA
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