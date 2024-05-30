Sinop İstiklal İlkokulu'nda Meslek Tanıtım Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Sinop İstiklal İlkokulu'nda Meslek Tanıtım Şenliği Düzenlendi

Sinop İstiklal İlkokulu\'nda Meslek Tanıtım Şenliği Düzenlendi

Sinop İstiklal İlkokulu'nda gerçekleştirilen 'Ben Büyüyünce' meslek tanıtım şenliğinde polis, itfaiyeci, jandarma, avukat, mimar, bilgisayar mühendisi, doktor, aşçı gibi mesleklerin tanıtım stantları açıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, öğrencileri hayallerindeki meslekler hakkında bilgilendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

30.05.2024 12:04
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Sinop İstiklal İlkokulu'nda, "Ben Büyüyünce" meslek tanıtım şenliği gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte polis, itfaiyeci, jandarma, avukat, mimar, bilgisayar mühendisi, doktor, aşçı gibi mesleklerin tanıtım stantları açıldı.

Şenlikte öğrenci ve velilere, uzmanlar tarafından mesleklerin incelikleri anlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, gerçek meslek erbapları ile buluşturarak öğrencileri hayallerindeki meslekler hakkında bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Öğretmenlerin yıl boyunca öğrencileri yönlendirerek etkinlik ve başarılara imza attıklarını anrlatan Cebeci, "Bu tür etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocuklarımızın mesleği tanıma açısından gelecekte nasıl bir meslek edinmeleri noktasında çok güzel fikirler veriyor. Çocuklar sadece görsellerden ziyade meslek erbabı kişileri de mesleğe ait materyalleri ve malzemeleri ile tanıdı ve gördü." dedi.

Şenliğe Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Belediye Başkan Vekili Aysun Özsönmez ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop İstiklal İlkokulu'nda Meslek Tanıtım Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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