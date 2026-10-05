Sinop-Kastamonu yolunda araçta 2 kilo 892 gram uyuşturucu bulundu, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sinop-Kastamonu yolunda araçta 2 kilo 892 gram uyuşturucu bulundu, 3 şüpheli tutuklandı

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Sinop-Kastamonu yolunda araçta 2 kilo 892 gram uyuşturucu bulundu, 3 şüpheli tutuklandı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sinop-Kastamonu kara yolunda durdurdukları araçtaki çantalarda 2 kilo 892 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Sinop'ta uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Sinop- Kastamonu kara yolunda durdurulan bir araçta arama yaptı.

Araçtaki çantalarda yapılan aramalarda, 2 kilo 892 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA
KastamonuNarkotik3. SayfaGüncelSinopSuçSon Dakika

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