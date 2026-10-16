Sinop Kefevi Mahallesi\'nde evde çıkan yangını itfaiye söndürdü, maddi hasar oluştu

Sinop Kefevi Mahallesi'nde evde çıkan yangını itfaiye söndürdü, maddi hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Kefevi Mahallesi Tarakçı Sokak'ta bulunan bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin bir bölümünde maddi hasar oluştu.
Sinop'ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kefevi Mahallesi Tarakçı Sokak'ta bulunan bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında evin bir bölümünde maddi hasar oluştu..
Kaynak: AA
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