Sinop'ta 111 Yıllık Tarihi Yapıda Genç Ofis Hizmet Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Sinop'ta 111 Yıllık Tarihi Yapıda Genç Ofis Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Sinop\'ta 111 Yıllık Tarihi Yapıda Genç Ofis Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Sinop'ta bulunan 111 yıllık tarihi yapı içerisinde yer alan Meydankapı Genç Ofis, gençlere kültür, sanat, spor ve bilim alanlarında destek vermek amacıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ofis, yaz süresince çeşitli kurslar düzenleyerek gençlerin vakitlerini daha verimli geçirmelerini sağlıyor.

07.08.2024 14:30
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Sinop'ta, 111 yıllık tarihi yapı içerinde bulunan Meydankapı Genç Ofis, hizmet vermeye devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kiralanan ve tarihi dokusu korunan yapıda Gençlik Merkezi Müdürlüğüne bağlı Meydankapı Genç Ofis'in hizmet verdiğini belirtti.

1913 yılında PTT merkez binası olarak kullanılan tarihi taş binada Genç Ofis'in yaklaşık 1 yıldır gençlerin kültür, sanat, spor, bilim, gönüllülük çalışmalarıyla gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanarak kurslar verildiğini anlatan Kalyon, "Bu kapsamda ofis, yaz süresince de çocuklarımızın ve gençlerimizin vakitlerini daha etkili ve verimli geçirebilmeleri amacıyla el sanatları, seramik, resim, akıl ve zeka oyunları, satranç, İngilizce konuşma, gitar, keman, piyano, drama, etkili ve hızlı okuma kursları ile hizmet vermektedir." dedi.

Kaynak: AA

sinop, Spor, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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