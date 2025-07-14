Sinop'ta 15 Temmuz şehidi Açıkgöz için dikilen fidanların bakımı yapıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz için Sinop'ta oluşturulan hatıra ormanındaki fidanların bakımları gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Özarslan ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Açıkgöz için Gerze ilçesinde oluşturulan hatıra ormanını ziyaret etti.

Burada ormanda bulunan fidanların bakımlarını yaparak sulayan Özarslan ve beraberindekiler, daha sonra dua etti.

Vali Özarslan, 15 Temmuz 2016 gecesi karanlık bir planın ve ihanetin gölgesinde başlayan işgal girişiminin milletin sinesinden yükselen iman, cesaret ve birlik ruhuyla bertaraf edildiğini söyledi.

15 Temmuz destanı ile Türk milletinin, bağımsızlık uğruna neleri göze alabileceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"O kahramanlardan biri de Sinop'umuzun yiğit evladı, Ankara'da adeta bir gül bahçesine girercesine şehadete yürüyen Ömer Can Açıkgöz kardeşimizdir. Onun ve tüm şehitlerimizin aziz hatırası yüreğimizdedir, dualarımızdadır. Onlar vatan uğruna destan yazanlar, demokrasiye siper olanlar, ay yıldızın şerefini omuzlayanlar ve milletin zaferini imanla mühürleyenlerdir. Bizler de bugün burada ay yıldızlı bayrağımız için, ezanımızın susmaması, milletimizin eğilmemesi için, şehitlerimizin manevi huzurunda söz veriyoruz. Daha çok çalışacak, daha çok üretecek, daha çok birlik olacağız."