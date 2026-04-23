Sinop'ta 23 Nisan Törenleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta 23 Nisan Törenleri

23.04.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için törenler düzenlendi.

Sinop'un Boyabat, Durağan, Gerze, Saraydüzü ve Türkeli ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önündeki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Boyabat Spor Salonu'nda devam eden törende günün anlam ve öneminin belirtiği konuşmalar yapıldı ve öğrencilerce çeşitli gösteriler sunuldu.

Tören, hafta boyunca yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Durağan

Durağan'da Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Törene, Kaymakamı Mustafa Mücahit Ayan, Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Gerze

Gerze ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Saygı durusunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törende öğrencilerce gösteriler yapıldı.

Törene Kaymakam Yıldız Büyüker, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saraydüzü

Saraydüzü ilçesinde Hükümet Konağı önündeki tören İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Çelik'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Saygı durusunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül takdimi ile sona erdi.

Türkeli

Türkeli'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törende ise öğrencilerce gösteriler yapıldı.

Tören, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan, Güncel, Çocuk, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta 23 Nisan Törenleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 14:08:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Sinop'ta 23 Nisan Törenleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.