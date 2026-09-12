Sinop'ta 298,7 milyon TL'lik kanalizasyon projesinin temeli atıldı - Son Dakika
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Sinop'ta 298,7 milyon TL'lik kanalizasyon projesinin temeli atıldı

Sinop\'ta 298,7 milyon TL\'lik kanalizasyon projesinin temeli atıldı
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Sinop'ta İLBANK desteğiyle yürütülen Kısmi Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Projesi için temel atma töreni gerçekleştirildi. 298 milyon 783 bin lira bedelle ihale edilen proje kapsamında Ordu ve Bostancılı mahalleleri ile Akliman bölgesinde 29 kilometre kanalizasyon ve 4 kilometre terfi hattı inşa edilecek.

Sinop'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK) tarafından desteklenen Kısmi Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Projesi için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Sinop Belediyesince yürütülen, 298 milyon 783 bin lira bedelle ihale edilen proje kapsamında Ordu ve Bostancılı mahalleleri ile Akliman bölgesinde 29 kilometre kanalizasyon ve 4 kilometre terfi hattı inşa edilecek.

Altı yeni terfi merkezinin de inşa edileceği proje çerçevesinde ayrıca mevcut durumda faaliyet gösteren 4 terfi merkezinin de yenilenmesi hedefleniyor.

Vali Mustafa Özarslan, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kamu kurumlarının güzellikte ve hayırda birbirleriyle yarışmalarının Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Böyle tatlı rekabetlerin işin sonunda başarıyı getirdiğini vurgulayan Özarslan, kamu kurumlarının ülkenin neresinde olursa olsun halka hizmet ulaştırmasının asli görevleri olduğunu anlattı.

Altyapı ve üstyapı hizmetlerinin eş güdüm halinde yürümesi gerektiğine dikkati çeken Özarslan, "Durmamak lazım. Çünkü herkes koşuyor, duran yok. Gelişiyoruz, gelişmeye devam ediyoruz. Hiçbir köy, hiçbir ilçe, hiçbir il durmuyor. Parkı yaratan aynı hedef doğrultusunda yerel merkezli idarenin temsilcileri ve STK'ler, aynı duyguyla samimi şekilde koşuyor mu? Bu soruya beraber aynı cevap verenler tabii ki çok hızlı koşuyor. O fark yaratıyor." dedi.

Özarslan, sağlıklı çevre ve sağlıklı hayatın çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Buradaki altyapı hizmeti de bunun bir parçası. 9 belediyemiz var. Yalnızca Saraydüzü'nde doğal gaz yok. O da gerçekleşecek. Olay yalnızca belediye değil, özel idare olarak da derelerimizin temiz tutulması, suyun ölçülü ve tasarruflu kullanılması, sisteminin de kurgulanması için vali olarak özellikle gayret gösteriyorum. İlimize bütçe sağlanması yönünden bütün imkanlarını seferber eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey'e özellikle teşekkür ediyorum."

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise projenin hayata geçmesinde emeği olanları kutlayarak, "Vizyondan çok daha büyük işlerden bahsederken kanalizasyon, biyolojik arıtma gibi çok önceleri çözülmüş olması gereken meseleleri konuşuyor isek gecikmiş olduğumuzu öz eleştiri olarak kendimizle paylaşmamız lazım. O nedenle Sayın Belediye Başkanımızı bu büyük çalışmadan dolayı kutluyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

Yeni Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de Sinop söz konusu olduğunda siyaseti bir kenara koyduklarını vurgulayarak, birlik ve beraberlik içinde kent için hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ise projeye verdikleri destekten ötürü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile diğer ilgililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek projenin temeli atıldı.

Programa CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay da katıldı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, İller Bankası, Akliman, Güncel, Şebeke, Sinop, Çevre, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta 298,7 milyon TL'lik kanalizasyon projesinin temeli atıldı - Son Dakika

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