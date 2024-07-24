Sinop'ta 50 Kilogramlık Yayın Balığı Yakalandı

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Sinop'un Durağan ilçesinde amatör bir balıkçının oltasına 1,5 metre uzunluğunda 50 kilogramlık yayın balığı takıldı.

İlçede itfaiye personeli Ramazan Yaman, Gökırmak'ta olta ile balık avlamaya gitti.

Irmakta olta alan Yaman,1,5 metre uzunluğunda 50 kilogramlık yayın balığı yakaladı.

Yaman, AA muhabirine, yakaladığı balıktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Irmakta her sene olta balıkçılığı yaptığını belirten Yaman, "Bu şekilde balıklar yakalıyorum genellikle. Böyle büyük balıkları satmaktan ziyade eş dost ve akrabalarımla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.