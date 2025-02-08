Sinop\'ta 73 Yerleşim Yerine Ulaşım Kapandı

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Sinop'ta kar nedeniyle 73 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı dolasıyla Ayancık ilçesinde 35, Dikmen'de 4, Durağan'da 6, Gerze'de 4, Türkeli'nde 6, Erfelek'te 5 ve merkez ilçede 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.