Sinop\'ta 73 Yerleşim Yerine Ulaşım Kapandı

Sinop'ta kar nedeniyle 73 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı dolasıyla Ayancık ilçesinde 35, Dikmen'de 4, Durağan'da 6, Gerze'de 4, Türkeli'nde 6, Erfelek'te 5 ve merkez ilçede 13 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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