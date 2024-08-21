Sinop'ta Alzheimer hastası yaşlı adam ormanda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop'ta Alzheimer hastası yaşlı adam ormanda bulundu

Sinop\'ta Alzheimer hastası yaşlı adam ormanda bulundu

Sinop'un Gerze ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, komando ekiplerince ormanlık alanda bulundu. İlçeye bağlı Yuvalı köyünde yaşayan 74 yaşındaki Yaşar Okur, dün sabah saatlerinde ayrıldığı evine geri dönmedi. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Okur'un yakınları jandarma ekiplerine başvurarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Valilik koordinesinde bölgede jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Jandarma komando timlerince evine 400 metre uzaklıktaki ormanlık alanda bulunan Okur, UMKE ekiplerince sağlık kontrolü için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

21.08.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Gerze ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, komando ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

İlçeye bağlı Yuvalı köyünde yaşayan 74 yaşındaki Yaşar Okur, dün sabah saatlerinde ayrıldığı evine geri dönmedi. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Okur'un yakınları jandarma ekiplerine başvurarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Valilik koordinesinde bölgede jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Jandarma komando timlerince evine 400 metre uzaklıktaki ormanlık alanda bulunan Okur, UMKE ekiplerince sağlık kontrolü için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Yaşar Okur, Jandarma, Komando, sinop, Gerze, AFAD, Güvenlik, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Alzheimer hastası yaşlı adam ormanda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
11:01 Önce dövdüler sonra bıçakladılar İzne gelen askerin öldürülme anı kamerada Önce dövdüler sonra bıçakladılar! İzne gelen askerin öldürülme anı kamerada
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:59:04. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta Alzheimer hastası yaşlı adam ormanda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement