Sinop\'ta Anne Şefkatiyle Büyüyen Kuzular

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaşayan Hatice Çilingir, "Pamuk" ile "Ceylan" isimli kuzulara anne şefkatiyle bakıyor.
Ev hanımı Çilingir'in, Erikli köyünde besicilikle uğraşan kayınpederine ait koyun, dört kuzu doğurdu. Doğum sonrası ölen koyunun dört yavrusundan ikisi hayatta kalmayı başardı.
Kayınpederinin bakmakta güçlü çektiği kuzuları sahiplenen Çilingir, "Pamuk" ve "Ceylan" adını verdiği yavruları evine getirdi.
Biberonla beslediği yavrulardan sevgisini esirgemeyen Çilingir, kuzuları sıcak ev ortamında yaşatmaya çalışıyor.
Çilingir, AA muhabirine, kuzuların bir hafta önce dünyaya geldiğini söyledi.
Dördüz olarak doğan kuzulardan "Pamuk" ile "Ceylan"ı yaşatmak için çok özen gösterdiğini anlatan Çilingir, yavruların bebek gibi ilgi ve sevgi istediklerini dile getirdi.
Kuzuların artık daha iyi durumda olduğunu, evin içinde hep kendisini takip ettiklerini belirten Çilingir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben bir haftadır uyku uyumuyorum. Daha yeni oldukları için gece bile kalkıp bunları kontrol ediyorum. Gece kalkıyorum altlarını alıyorum. 'Susamışlardır' diyorum, arada bir ılık su veriyorum, mamalarını veriyorum. Bunlar çok cansızdı. Getirdiğimde, 'Bunları da kaybettim.' dedim. Ama şükür Allah'ıma bize bağışladı bunları. Şimdi yanımdan hiç ayrılmıyorlar. Belki,'Bir haftalık hayvan ne anlar' diyeceksiniz ama bence anlıyorlar sevgiyi."
İleride kuzulardan nasıl ayrılacağını bilmediğini belirten Çilingir, "Ne kadar süre bende kalacaklar onu bilemiyorum. Ama ben bunlara kıyamıyorum. Hayvan sevgisi olanlar beni çok daha iyi anlayacaktır. İnsan alıştı mı ayrılmak istemiyor." diye konuştu.
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