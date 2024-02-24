Sinop'ta Berat Kandili dolayısıyla Mevlid-i Şerif okutuldu - Son Dakika
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Sinop'ta Berat Kandili dolayısıyla Mevlid-i Şerif okutuldu

Sinop\'ta Berat Kandili dolayısıyla Mevlid-i Şerif okutuldu

Sinop'ta, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Berat Kandili dolayısıyla Aladdin Camisi'nde düzenlenen programda yatsı namazı sonrası Mevlid-i Şerif okundu. Programda dualar edilirken, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

24.02.2024 21:47  Güncelleme: 21:49
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Sinop'ta, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Berat Kandili dolasıyla Mevlid-i Şerif okutuldu.

Aladdin Camisi'nde düzenlenen programda yatsı namazı sonrası Mevlid-i Şerif okundu.

Duaların edildiği programda Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü personelince vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sinop'ta Berat Kandili dolayısıyla Mevlid-i Şerif okutuldu - Son Dakika
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