Sinop\'ta Boyabat ve Durağan adliyelerindeki tatbikatta mahsur kalanlar tahliye edildi

Sinop'ta Boyabat ve Durağan adliyelerindeki tatbikatta mahsur kalanlar tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Boyabat ve Durağan adliyelerinde AFAD, başsavcılık ve belediyelerin iş birliğiyle deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği mahsur kalan ve yaralanan vatandaşlar tahliye edildi, personele acil durum bilgisi verildi.
Sinop'un Boyabat ve Durağan ilçelerinde adliye personelinin katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı, Boyabat ve Durağan belediyeleri iş birliğiyle adliye binalarında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği binada mahsur kalan ve yaralanan vatandaşlar kurtarma ekiplerince tahliye edildi.
Tatbikat sonrası adliye çalışanlarına, deprem ve yangın anında doğru davranış biçimleri, alınması gereken tedbirler, tahliye süreçleri ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgi aktarıldı.
Kaynak: AA
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