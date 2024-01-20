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Sinop'un Gerze ilçesinde budama yaparken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sinop'un Gerze ilçesinde budama yaparken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

Sinop'un Gerze ilçesinde, budama yapmak için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren Atanur Acar (51), düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Acar'ın cesedi, Gerze Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Sinop\'un Gerze ilçesinde budama yaparken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
20.01.2024 - 15:57,
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Sinop'un Gerze ilçesinde budamak için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren kişi düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hızarçayı köyü Yusufoğlu Mahallesi'nde budamak amacıyla evinin önündeki ağaca çıkan Atanur Acar (51) dengesini kaybederek düştü.

Acar'ın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tespit edilen Acar'ın cesedi, Gerze Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sinop'un Gerze ilçesinde budama yaparken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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