Sinop'ta Çalınan İnek Kastamonu'da Bulundu - Son Dakika
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Sinop'ta Çalınan İnek Kastamonu'da Bulundu

Sinop\'ta Çalınan İnek Kastamonu\'da Bulundu

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yaşayan Satılmış Aydemir'in ahırından çalınan inek, jandarma ekiplerince Kastamonu'da bulunarak sahibine teslim edildi. Aydemir'in şikayeti üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüphelinin kimlikleri belirlendi ve 2 zanlı gözaltına alındı. İnek ise Boyabat ilçesinde başkasına satıldığı tespit edildi ve Kastamonu'nun Daday ilçesinde sahibine teslim edildi.

08.03.2024 09:47
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 78 yaşındaki Satılmış Aydemir'in ahırından çalınan inek, jandarma ekiplerince Kastamonu'da bulunarak sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Uluköy köyünde yaşayan Aydemir, ahırında bulunan ineğinin çalınması üzerine jandarma ekiplerine başvurdu.

Aydemir'in şikayeti üzerine jandarma ekiplerince çalınan hayvanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Plaka Tanıma Sistemi ve bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüphelinin kimliklerini belirledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlıdan 2'si gözaltına alındı.

Boyabat ilçesinde başkasına satıldığı anlaşılan inek ise Kastamonu'nun Daday ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Çalınan İnek Kastamonu'da Bulundu - Son Dakika

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