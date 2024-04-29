Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi yaralandı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi yaralandı, 2 şüpheli tutuklandı

Sinop\'ta çıkan kavgada bir kişi yaralandı, 2 şüpheli tutuklandı

Sinop'un Erfelek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, olaya karışan 8 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

29.04.2024 22:09
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Sinop'ta, Erfelek ilçesinde iki grup arasında çıkan ve bir kişinin tabancayla vurularak yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erfelek ilçesinde, husumetli iki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Yaralı kişi sağlık ekiplerince Erfelek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olaya karıştıkları tespit edilen 8 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Erfelek, Sinop, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi yaralandı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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