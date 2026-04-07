Sinop Lakerda'sı Üretim Tesisi ile Ekonomiye Kazandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop Lakerda'sı Üretim Tesisi ile Ekonomiye Kazandırıldı

07.04.2026 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin su ürünleri alanındaki ilk coğrafi işaretli ürünü Sinop Lakerda, modern tesislerde üretime geçerek iç ve dış pazarlara sunulmakta. Proje, bölge ekonomisine katkı sağlarken istihdam fırsatları sunuyor.

Türkiye'de su ürünleri alanında coğrafi işaretli ilk ürün olan ve 3 bin yıllık geçmişe sahip Sinop Lakerda'sı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle kurulan Lakerda ve Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde üretime başladı. Sinop Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında finanse edildi.

Tesiste, Sinop'un coğrafi işaretli ürünü lakerda ile birlikte hamsi ve somon gibi deniz ürünleri işlenerek paketleniyor ve iç-dış pazarlara sunuluyor. Yılda 15-20 ton lakerda üretimiyle Sinop, Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini karşılıyor ve bu potansiyel modern tesisle ekonomiye kazandırıldı. Modern üretim teknikleriyle faaliyet gösteren tesiste, soğuk odalar, marine kazanları ve konveyörler gibi altyapı yatırımları yapıldı, çalışanlara eğitim verildi ve markalaşma çalışmaları başlatıldı.

KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, tesisin lakerdanın markalaşması için önemli olduğunu vurgulayarak, Avrupa Birliği coğrafi işaret sürecinin devam ettiğini belirtti. Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş ise, ürünün geleneksel anlayıştan uzaklaşmadan hijyenik koşullarda üretildiğini, yerel marketlerde satışa başlandığını ve zincir marketlerle görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Proje, bölge halkına istihdam fırsatları sunarken, su ürünleri sektöründe katma değerli üretimi teşvik ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Türkiye, Güncel, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop Lakerda'sı Üretim Tesisi ile Ekonomiye Kazandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 19:04:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Sinop Lakerda'sı Üretim Tesisi ile Ekonomiye Kazandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.