Sinop Lakerda'sı Üretim Tesisi ile Ekonomiye Kazandırıldı

Türkiye'de su ürünleri alanında coğrafi işaretli ilk ürün olan ve 3 bin yıllık geçmişe sahip Sinop Lakerda'sı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle kurulan Lakerda ve Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde üretime başladı. Sinop Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında finanse edildi.

Tesiste, Sinop'un coğrafi işaretli ürünü lakerda ile birlikte hamsi ve somon gibi deniz ürünleri işlenerek paketleniyor ve iç-dış pazarlara sunuluyor. Yılda 15-20 ton lakerda üretimiyle Sinop, Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini karşılıyor ve bu potansiyel modern tesisle ekonomiye kazandırıldı. Modern üretim teknikleriyle faaliyet gösteren tesiste, soğuk odalar, marine kazanları ve konveyörler gibi altyapı yatırımları yapıldı, çalışanlara eğitim verildi ve markalaşma çalışmaları başlatıldı.

KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, tesisin lakerdanın markalaşması için önemli olduğunu vurgulayarak, Avrupa Birliği coğrafi işaret sürecinin devam ettiğini belirtti. Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş ise, ürünün geleneksel anlayıştan uzaklaşmadan hijyenik koşullarda üretildiğini, yerel marketlerde satışa başlandığını ve zincir marketlerle görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Proje, bölge halkına istihdam fırsatları sunarken, su ürünleri sektöründe katma değerli üretimi teşvik ediyor.