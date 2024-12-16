Sinop\'ta Cumhuriyet\'in 101. yılında 101 çocuğun koruyucu aileyle buluşturulması hedefleniyor

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Sinop'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, yürütücülüğü ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan Gönül Elçileri Projesi kapsamında Cumhuriyet'in 101. yılında 101 çocuğun koruyucu aileyle buluşturulması hedefleniyor.

Kentte, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Sinop Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ve iki gün sürecek Koruyucu Aile Sempozyumu başladı.

Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, katılımcılara, koruyucu aile hukuku, koruyucu aile olabilmenin şartları, hukuki boyutuyla çocuk hakları ve çocuğun toplumsallaşma sürecinde koruyucu aile gibi konularda bilgiler aktarıldı.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de şu an 10 binin üzerinde çocuğun koruyucu aile yanında yaşam sürdüğünü söyledi.

Sinop'ta ise bu rakamın 29 olduğuna dikkati çeken Yıldırım, yapılan tüm çalışmalara rağmen kent olarak bekledikleri sonuca ulaşamadıklarını anlattı.

Yıldırım, mutlu şehrin mutlu insanlarının desteğiyle Cumhuriyet'in 101. yılında bir mucizeye imza atma hedefinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sayısal verilere baktığımızda söylemek isterim ki maalesef Sinop olarak bu konuda Türkiye ortalamasının altında kaldık. Koruma altındaki 121 çocuğumuzdan sadece 29 tanesi koruyucu aile yanındadır. Son bir yılda koruyucu aile birimimizde bulunan personel sayımızı üç katına çıkardık. Her ilçemizde koruyucu aile tanıtımları yaptık. Çeşitli yerlerde tanıtım stantları açtık, bilgilendirmeler yaptık. Tüm bu çabalarımıza rağmen ne yazık ki beklediğimiz sonuca ulaşabilmiş değiliz. Yüzlerce insanımıza ulaştık ama beklediğimiz sonuca ulaşmadığımızı üzülerek söylemek istiyorum. Cumhuriyet'in 101'inci yılına hitaben inanıyorum ki 101 ailemizin yanına 101 tane çocuğumuzu yerleştireceğiz. Mutlu şehrimizin bu mucizeyi yakalayacağına inancımız tamdır. Devlet himayesinde bulunan çocuklarımıza bir aile buluncaya kadar hep birlikte gayretle çalışmaya devam edeceğiz, buradan söz veriyorum."

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir de konuşmasında çocukların geleceği için koruyucu aile müessesesinin önemine dikkati çekerek, katılımcılardan Cumhuriyet'in 101'inci yılında 101 çocuğu aileyle buluşturulması hedefine destek olmalarını istedi.

Sempozyumun birinci gününün sonunda Huzurevi ve Sevgi Evleri'nde kalan bireyler tarafından yapılan el emeklerinin sergilendiği sergi açıldı.