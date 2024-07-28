Sinop'ta Dikmen Yağlı Güreşleri ve Sırık Kebabı Kültür Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Sinop'ta Dikmen Yağlı Güreşleri ve Sırık Kebabı Kültür Festivali düzenlendi

Sinop'ta Karadeniz'in Kırkpınar'ı olarak bilinen Dikmen Yağlı Güreşleri ve Sırık Kebabı Kültür Festivali, 57'nci kez düzenlendi. Festivalde 330 güreşçi kendi sıkletlerinde mücadele verdi. Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar da etkinlikte yer aldı. Başpehlivan kategorisinde Mustafa Doğan Özkaya birinci oldu.

28.07.2024 22:30
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Sinop'ta Karadeniz'in Kırkpınar'ı olarak bilinen Dikmen Yağlı Güreşleri yapıldı.

Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Dikmen Yağlı Güreşleri ve Sırık Kebabı Kültür Festivali, Dikmen Şehit Ercüment Türkmen Güreş Alanı'nda düzenlendi.

Festivalde 330 güreşçi kendi sıkletlerinde mücadele verdi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, güreşlerde mücadele eden tüm pehlivanlara teşekkür etti, başarı diledi.

Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar ise ata sporu güreşi yaşatmak ve nesilden nesle aktarmak istediklerini dile getrdi.

Başpehlivan kategorisinde Mustafa Doğan Özkaya, başaltıda Kadir Güleşen, büyük ortada Ömer Faruk Karadeniz, küçük orta büyükte Emirhan Saygı, küçük orta küçükte Ebubekir Sıddık birinci oldu.

Büyükte Doğukan Karagöz, ortada İbrahim Özdemir, küçükte Aşkın Gönültaş, ayakta Muhsin Bardakçı, minik 2'de Ali Enes Özdin, minik 1'de Berat Memiş şampiyon oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Dikmen Yağlı Güreşleri ve Sırık Kebabı Kültür Festivali düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Dikmen Yağlı Güreşleri ve Sırık Kebabı Kültür Festivali düzenlendi - Son Dakika
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