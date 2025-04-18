Sinop\'ta Doğa Yürüyüşü Etkinliği

Sinop'ta üniversite öğrencilerine kenti tanıtmak amacıyla doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Sinop Üniversitesi tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, bir araya gelen öğrenciler, Hamsilos Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü yaptı.

Öğrenciler, yürüyüş boyunca doğayla iç içe olmanın keyfini yaşarken, kentin turistlik mekanlarını da tanıma fırsatı yakaladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak, düzenlenen etkinliğe öğrencilerin yoğun ilgi göstermelerinin kendilerini mutlu ettiği söyledi.

Her zaman vurgu yaptıkları gibi şehirlerle, üniversitelerin bütünleşmelerinin gelecek adına faydalı olacağını belirten Bayrak, "Bu anlamda öğrencilerimizin eğitim aldıkları şehirleri tanımalarını çok önemli görüyoruz. Çünkü onlar öğrenci olmalarının yanında aynı zamanda birer turizm elçileri. Buradan ayrıldıkları zaman da gittikleri şehirlerde, ülkelerde kentimizin tanıtımına katkı sunacaklarına inanıyorum." diye konuştu.