Sinop'ta evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez ilçeye bağlı Lala köyünde bir evden hırsızlık yapılması üzerine jandarma ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışma sonucunda Plaka Tanıma Sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, plakası belirlenemeyen minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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