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Sinop'ta Genç Arıcılara Eğitim ve Ekipman Desteği - Son Dakika
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Sinop'ta Genç Arıcılara Eğitim ve Ekipman Desteği

Sinop'ta KUZKA tarafından yürütülen proje kapsamında 15 genç arıcıya eğitim ve ekipman desteği verildi. Gençlere arıcılık uygulamaları, mücadele yöntemleri ve üretim teknikleri konularında bilgi verildi. Proje süresince Sinop Üniversitesi tarafından destek sağlanacak.

Sinop\'ta Genç Arıcılara Eğitim ve Ekipman Desteği
12.12.2023 - 17:09,
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Sinop'ta, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen "Sinop Genç Arıcılarını Yetiştiriyor Projesi" kapsamında 15 arıcıya eğitim ve ekipman desteği verildi.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde hayata geçirilen projeyle 15 genç, arıcılığa adım attı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda arıcılık yapmak üzere başvuran yükseköğretim mezunu 15 genç, Sinop Üniversitesinde düzenlenen "İyi Arıcılık Uygulamaları Eğitimi"ne katıldı.

Eğitimde genç arıcılara, arıcılık uygulamalarının püf noktaları, varroa ile biyolojik mücadele yöntemleri, apiterapiye uygun bal arısı zehri ve propolis üretim teknikleri konularında bilgi verildi.

Eğitim sonunda genç arıcılara 20 kovan, 5 çuval şeker, körük, eldiven ve koruyucu elbiseden oluşan arıcılık ekipmanları dağıtıldı.

Arıcılık faaliyetlerinde sağlıklı üretim yapmaları için 18 aylık uygulama süresi boyunca projeden yararlanan gençlere, karşılaşacakları sorunlara karşı Sinop Üniversitesi tarafından destek sağlanacak.

Kaynak: AA
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Sinop, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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