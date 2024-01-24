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Sinop'ta 'güvenli sokaklar, mutlu şehir uygulaması' gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sinop'ta 'güvenli sokaklar, mutlu şehir uygulaması' gerçekleştirildi

Sinop'ta, 'güvenli sokaklar, mutlu şehir uygulaması' kapsamında yapılan şok uygulamada, 10 bin 302 şahıs, 8 bin 614 araç, 222 umuma açık işyeri kontrol edildi. Denetimler sonucunda 6 aranan şahıs, 7 tabanca, 1 tüfek, 30 bin makaron, 62 mermi, 3 bıçak, 13 sentetik ecza maddesi, 11 kenevir tohumu, 4,71 gram esrar maddesi, 17 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop\'ta \'güvenli sokaklar, mutlu şehir uygulaması\' gerçekleştirildi
24.01.2024 - 11:19,  Güncelleme: 11:20
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Sinop'ta, 'güvenli sokaklar, mutlu şehir uygulaması' gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 'güvenli sokaklar, mutlu şehir uygulaması' kapsamında, şok uygulama yapıldı.

Uygulamada, 10 bin 302 şahıs, 8 bin 614 araç, 222 umuma açık işyerinin kontrol edildi.

Denetimlerde, 6 aranan şahıs, 7 tabanca, 1 tüfek, 30 bin makaron, 62 mermi, 3 bıçak, 13 sentetik ecza maddesi, 11 kenevir tohumu, 4,71 gram esrar maddesi, 17 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ayrıca denetimlerde 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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Kenevir, Sinop, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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