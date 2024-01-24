Sinop'ta, 'güvenli sokaklar, mutlu şehir uygulaması' gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 'güvenli sokaklar, mutlu şehir uygulaması' kapsamında, şok uygulama yapıldı.
Uygulamada, 10 bin 302 şahıs, 8 bin 614 araç, 222 umuma açık işyerinin kontrol edildi.
Denetimlerde, 6 aranan şahıs, 7 tabanca, 1 tüfek, 30 bin makaron, 62 mermi, 3 bıçak, 13 sentetik ecza maddesi, 11 kenevir tohumu, 4,71 gram esrar maddesi, 17 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Ayrıca denetimlerde 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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