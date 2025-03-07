Sinop'ta Heyelan: Yollar Sular Altında, Gölet Oluştu - Son Dakika
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Sinop'ta Heyelan: Yollar Sular Altında, Gölet Oluştu

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 3 ev yıkıldı, 2 kişi kurtarıldı, dev gölet oluştu.

07.03.2025 10:44
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Sinop'ta heyelan bölgesi böyle görüntülendi: Yollar sular altında kaldı, devasa gölet oluştu

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 3 ev ve 1 ahırı yıkıldı, göçük altında kalan karı-koca kurtarıldı. Heyelan sonrası yolun sular altında kalmasıyla büyük bir gölet oluştu.

Düz köyü Merkez Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Karların erimesiyle kayan dev toprak parçası, 3 ev ve 1 ahırı önüne katarak sürükledi. Evlerde bulunan 4 kişiden 2'si Milkeza Öztürk ile Yakup Öztürk kendi imkanları ile kurtulurken, yaşlı karı-koca Fatma ile Mesut Kaya çifti ise enkaz altından 3,5 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bölgede devasa gölet oluştu

Heyelanın büyüklüğü, sabahın ilk ışıklarıyla net bir şekilde ortaya çıktı. Daha önce derenin bulunduğu bölge, yolun sular altında kalmasıyla büyük bir gölete dönüşürken, heyelan dev toprak kütlesinin evleri ve ahırı sürüklediği alanda büyük zarara yol açtı.

Köy sakinlerinden Mutlu Demir, yaptığı açıklamada, "Olayın yaşanmasının ardından biz de köydeki vatandaşlarla beraber bir yardımımız dokunur diye ve olayın büyüklüğünü anlamak için heyelanın olduğu bölgeye indik. Gecenin karanlığında tam anlayamadık ama gün ağarınca olayın gerçekten büyük olduğunu idrak etmiş olduk. Elimizden geldiğince birşeyler yapmaya çalıştık. Tarladan, farklı noktalardan evlerde insanların bulunduğu yerlere inerek yardımcı olmaya çalıştık. Daha sonra AFAD ve sağlık ekiplerinin geldiğini gördükten sonra bizler tehlike arz ettiğinden dolayı olay mahallinden uzaklaşmayı tercih ettik" dedi.

Bölge, dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, dev toprak kitlesinin kayarak evleri sürüklediği ve büyük bir alanın zarar gördüğü açıkça gözler önüne serildi. Heyelan sonrası köydeki bazı yolların da sular altında kalması, ulaşımı zorlaştırdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hasar tespit çalışmaları için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Heyelan: Yollar Sular Altında, Gölet Oluştu - Son Dakika

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